Prêmio Rio Show 2023: Danilo Parah é eleito Chef Revelação Foto: Imagem: reprodução do instagram @danilo_parah

Danilo Parah nasceu na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O carioca já trabalhou com Claude Troisgros e Mauro Colagreco, na França, então toda a técnica do chef é francesa. Danilo cresceu vendo sua mãe e avó cozinhando muito bem, e desde cedo estudou gastronomia. O chef rodou por todo o mundo, em cozinhas com diversas estrelas, e hoje, é um dos chefs mais importantes da cidade.

Rudä, aberto no ínicio de 2023, é uma casa em Ipanema. Alguns destaques do menu do chef são chouriço curado na brasa com emulsão de limão-galego, acompanhado de aipim na manteiga e molho roti (R$ 119), polvo grelhado com massa cozida em molho de moqueca com jambu (R$ 112), cogumelos grelhados com purê de abóbora defumada e fonduta de queijo (R$ 79), entre outros.

Segundo O Globo, recentemente, o chef conquistou o título de Chef Revelação do Prêmio Rio Show de Gastronomia. E, para saborear os pratos feitos por ele, o restaurante fica na Rua Garcia D’Ávila 118, em Ipanema. O horário de funcionamento é de domigo e terça, das 12h às 23h. Quarta a sábado, das 12h à meia-noite.