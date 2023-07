Evento com Fernando e Sorocaba promete três horas de ‘open de churras’

"Open" de churrasco no evento Isso é Churrasco on Fire. Foto: Via Instagram/@issoechurrascoonfire

Passando por São Paulo, Porto Alegre e Londrina, o evento ‘Isso é Churrasco on Fire’ chega à capital mineira, Belo Horizonte, no dia 26 de agosto às 15h. O Festival será realizado no Star415, localizado em Nova Lima.

Promovido pela dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, e com a coordenação local da Cumbucca e do Nenety Eventos, o festival terá três horas de duração com ‘open’ de churrasco, que inclui carnes nobres como ancho, costela, picanha, brisket, farofa, pão de alho e sobremesas.

Além disso, o evento conta com uma grande estrutura. Com dois palcos, o reservado para o show da dupla possui mais de 500 pontos de luz e outro dedicado ao churrasco exibirá a equipe do ‘Isso é Churrasco on Fire’ preparando os pratos.

A edição de Belo Horizonte também chega com uma inovação: uma carreta gourmet personalizada, que abriga fornos combinados, grelhas, pit smokers e um varal de defumação capaz de assar 40 costelas simultaneamente, segundo o jornal Sou BH.

Os ingressos para o dia 26 de agosto ainda estão disponíveis, e podem ser encontrados aqui.