Ex-participante do Masterchef revela o que Jacquin realmente disse após a sua eliminação

Na última edição do MasterChef Brasil, a catarinense Jucy Machado se destacou como uma das semifinalistas, deixando sua marca no programa.

Em entrevista ao podcast “5º Round”, ela falou sobre sua experiência no reality e o incentivo que recebeu de ninguém menos que o chef Erick Jacquin, um dos jurados da atração.

Jucy revelou que uma das maiores inspirações durante sua jornada no MasterChef foi Jacquin. Segundo ela, o chef não apenas aconselhou e incentivou os competidores, mas também os motivou a superar desafios e aprimorar suas habilidades.

“Ele disse que eu ia dar conta. Nessa prova a chef Helena e o chef Rodrigo [jurados] disseram que eu não ia conseguir, mas o Jacquin disse que eu conseguia”, afirmou Jucy ao lembrar de um dos desafios do programa.

Confira a entrevista:

