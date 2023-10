MasterChef Profissionais: Jacquin despreza sugestões dos jurados no programa

Nesta última terça-feira (03), o terceiro episódio do MasterChef Profissionais contou com um prato clássico para nortear a prova eliminatória: o Tournedos Rossini, feito com filé mignon, foie gras, molho de vinho e trufas negras. E para aumentar o nervosismo e a complexidade, a entrega dos pratos deveria conter ao menos duas técnicas da gastronomia molecular.

Durante a realização do desafio, a apresentadora Ana Paula Padrão aproveitou para perguntar aos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin o que eles fariam caso estivessem no lugar dos competidores. “Eu faria um consommé de carne aromatizado com trufa, uma geleia no fundo do prato; o filé mignon, eu cortaria menor, selaria e cortaria em fatias bem fininhas. Com o foie, eu faria uma terrine”, disse a chef Helena acrescentando que também colocaria uma vinagrete.

Fogaça também contribuiu com suas ideias modernas, porém Jacquin interrompeu os colegas para expor sua opinião sincera: “Eu faria o seguinte, com todo o respeito por vocês, jurados, é um pecado mexer nessa receita. Vocês se f****, eu vou embora”.

A fala brincalhona que está registrada em um trecho do vídeo disponibilizado pelo Band.com divertiu a apresentadora e so demais no set de gravação, que caíram na risada.

