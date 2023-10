MasterChef Profissionais 2023: Jacquin perde a paciência e detona cozinheiros em dinâmica

A primeira prova em equipe do MasterChef Profissionais 2023, que foi ao ar nessa terça-feira (03), tirou Erick Jacquin do sério. As informações são do Band.com.

Os participantes tiveram que lidar com o relógio contanto o tempo e com a fúria do chef ao preparar um menu de sobremesas. “Se mexam um pouco mais! Bando de incompetentes”, disse Jacquin durante o desafio.

Os cozinheiros precisaram elaborar um menu degustação inteiro com no mínimo quatro doces. Para complicar ainda mais, as receitas ainda tinham que harmonizar um determinado tipo de café.

Além disso, os concorrentes foram avaliados não só pelos chefs como também por profissionais que entendem do assunto, como o jornalista e crítico gastronômico Arnaldo Lorençato, a barista Isabela Raposeiras, a especialista em produtos brasileiros para confeitaria Joyce Galvão e o confeiteiro Rafael Protti.

Vencedor da última prova, Moisés foi líder de um dos times e escolheu Franklin para ser do time adversário. Ninguém entendeu a estratégia do cozinheiro, uma vez que Franklin é confeiteiro. No fim, o time de Franklin, formado por Rozana, Bruno, Raquel e Cintia, acabou vencendo a prova.

