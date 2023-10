Bruna fala sobre o que sentiu ao ser eliminada do MasterChef Profissionais: ‘vontade de gritar’

Nesta última terça-feira (03) foi ao ar o terceiro episódio da 5ª temporada do MasterChef Profissionais, que, novamente, mostrou a performance dos participantes em duas provas de alto nível. Na primeira, os cozinheiros se dividiram em duas equipes para elaborar um menu de sobremesas para harmonizar com o café, e o time de destaque foi o liderado por Franklin.

Já na segunda, de caráter eliminatório, os competidores que não atingiram o nível necessário no desafio de confeitaria tiveram de reproduzir um Tournedos Rossini (um prato clássico que leva foie gras, trufas negras, filé mignon e molho de vinho. Além disso, havia mais um critério: no prato, deveria ser feito com ao menos duas técnicas da gastronomia molecular.

O resultado de Bruna foi o que menos agradou o paladar dos chefs, portanto foi ela quem deixou a bancada do talent show e entregou o avental. De acordo com a avaliação de Jacquin, seu prato estava sem guarnição, e o molho estava ralo e sem sal.

Baqueada com o resultado, Bruna compartilhou como estava se sentindo em entrevista ao Band.com. “É um turbilhão de emoções. É uma vontade de gritar, de chorar, de correr... É muita coisa junta [...] Na minha cabeça foi: ‘Já errei duas espumas, essa eu vou acertar’”.

Recém chegada na área da gastronomia, essa foi a primeira vez que Bruna fez um Tournedos Rossini. “Fiquei feliz de conseguir entregar”, confessou. Ainda, ao se despedir da participante, Jacquin acrescentou: “Foi por pouco. Você não errou muito”.

