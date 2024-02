Experiência gastronômica em restaurante permite comer com os pés mergulhados em aquário

O Made In Japan é um restaurante de Brasília, especializado em comida japonesa, que oferece mesas exclusivas para quem gostaria de combinar a experiência gastronômica com a oportunidade de mergulhar os pés em um aquário aberto.

O ambiente foi planejado de forma única para obter a estrutura do aquário no chão, em conjunto com mesas posicionadas entre os peixes. Na semanada passada, o Instagram do estabelecimento divulgou um vídeo mostrando detalhes da singularidade desse espaço.

Segundo o portal Metrópoles, a filha do dono assegurou a segurança dos carpas ornamentais ao garantir aplicações orientadas por um biólogo. Além disso, o lugar mantém a conservação da água com o trabalho de empresas especializadas.

“Toda a filtragem é específica para a finalidade, com gerador de ozônio e UV para garantir o bem-estar dos peixes”, disse Sussumu França. Para aqueles que preferem desfrutar apenas da culinária, o restaurante também contém mesas convencionais.