Brasília tem bons restaurantes? Veja indicações de especialistas do Paladar

Dois restaurantes notáveis em Brasília, o Térreo e a Casa Baco, foram destacados na matéria de Giulia Howard, do Paladar, como destinos imperdíveis. Ambos oferecem cardápios adequados para qualquer momento do dia. Para saber detalhes, leia o conteúdo completo.

Térreo

Localizado no Asa Norte, o Térreo é liderado pelo chef Lênin Palhano, que incorporou elementos nacionais em todo o cardápio. Entre eles, a costelinha de porco com molho missô, acompanhada de palmito pupunha (R$140).

Casa Baco

A Casa Baco é comandada pelo chef Gil Guimarães, cujo os ingredientes dos pratos são focados no cerrado. O Leite frito (R$31), por exemplo, compõe creme de leite empanado e frito, acompanhado de queijo do cerrado mineiro. Por lá, também é possível experimentar os sabores de pizza do estabelecimento.