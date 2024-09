Quais facas não podem faltar na sua cozinha?

As facas são um dos principais elementos dentro de uma cozinha. Uma faca bem afiada facilita cortes rápidos e eficientes, economizando tempo e esforço. Além disso, o uso adequado das facas contribui para a qualidade e apresentação dos pratos.

Normalmente, usamos a mesa faca de cozinhar para comer a comida. Mas, especialistas afirmam que ter facas adequadas para cada uso é muito importante para a segurança. Segundo a docente de gastronomia do Senac, Michelle Ibarra, “escolher a faca certa para cada tipo de corte e preparo reduz o risco de acidentes na cozinha, auxiliando também no processo de precisão e eficiência dos cortes”.

Dessa forma, uma alternativa para essa questão é comprar kits de facas vendidos que vão auxiliar na hora de colocar a mão - digo a faca, na massa. “Pensando em uma cozinha doméstica, um jogo essencial teria facas de chef, de desossa, de pão, de legumes e uma para filetar”, relatou a especialista.

Antes das sugestões dos utensílios, você precisa aprender a armazená-las de maneira correta. A forma como se guarda as facas vai influenciar na durabilidade. “Cuidar e armazenar corretamente as facas garante maior durabilidade, melhor desempenho no corte e segurança. É necessário lavar sempre as facas com uma esponja que não danifique o fio e sempre com detergente neutro”, defendeu Ibarra.

Tipos de faca

Faca de chef

Aprenda a utilizar facas de chef na sua cozinha. Foto: FESENKO MAKSYM/Adobe Stock

Essa faca é considerada uma das mais versáteis do mundo. Ela é ótima para cortar vegetais, carnes e uma grande variedade de ingredientes. “Essencial na cozinha, é uma das facas mais versáteis, uma verdadeira multitarefas. Sua lâmina larga, afiada e curva facilita o movimento de balançar ao cortar, o que torna o trabalho mais eficiente e menos cansativo”, explicou a especialista.

Faca Santoku

Faca Santoku Foto: New Africa/Adobe Stock

De origem japonesa, a faca Santoku (termo que pode ser traduzido por ‘três usos’ ou ‘três virtudes’) é também muito versátil, como o próprio nome sugere. Funciona bem para o corte fino de carnes, peixes e vegetais.

Facas serrilhadas

Faca serrilhada Foto: Elena Elisseeva/Adobe Stock

As facas serrilhadas são para uso diário. As menores são muito utilizadas como talher, e as maiores podem ser úteis na hora de servir carnes e churrasco.