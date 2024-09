Quais sãos os benefícios de cozinhar em casa? Especialistas explicam

Cozinhar em casa não exige ser um chef, mas demanda um pouco de empenho e planejamento. Estudos recentes reforçam que preparar as próprias refeições pode garantir uma alimentação mais saudável, baseada em ingredientes naturais, e reduzir o consumo de ultraprocessados, ricos em gorduras, açúcares e sódio, que estão associados a doenças crônicas, como obesidade e diabetes.

No entanto, as gerações atuais estão perdendo essa prática. Com a correria do dia a dia, as comidas prontas e ultraprocessados se tornaram a única saída de pessoas que estão cansadas, mas gerando uma onda de problemas na saúde. “É preciso estimular as habilidades culinárias, sobretudo entre as populações mais jovens”, explicou Watanabe.

Como mudar esse quadro?

Fazer a própria comida, por mais acalento que traga, exige seguir algumas regras e aprender algumas lições Foto: Ejatu Shaw | Adobe Stock

Uma das sugestões da especialista é cada integrante ficar responsável por uma das etapas do processo. “Desde a definição do cardápio até fazer a comida, passando pela ida às compras, a arrumação da mesa e a limpeza da louça”, sugere.

PUBLICIDADE

Outra forma, é realizar um batch cooking, uma forma de preparar todas as refeições da semana em um só dia. O processo engloba cozinhar, congelar seus pratos e ainda, lavar, secar e guardar verduras, legumes e frutas. Lembre-se de envolve-los em papel toalha, para manter a consistência.

O que acontece se você guardar legumes e verduras úmidos?

Legumes Foto: Bigc Studio/ Adobe Stock

Se você ficou com dúvidas para armazenar seus legumes de forma correta, não se preocupe. O grande inimigo das verduras é a umidade e, quanto mais água, mais rápido a sua alface, rúcula ou mesmo a salsinha podem estragar. Para o dia dia, o ideal é lavá-las, depois secá-las, deixando-as bem secas. Saiba mais segredos neste link.