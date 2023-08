Festa de San Gennaro: confira datas e o que comer do tradicional evento de São Paulo

De 9 de setembro a 8 de outubro, a Paróquia de San Gennaro irá realizar a 50ª edição de sua tradicional festa no bairro da Mooca, em São Paulo, para quem aprecia as delícias da boa cozinha italiana. O evento comemora o mês do padroeiro da Mooca e faz parte do calendário turístico de São Paulo, encerrando o ciclo das festas italianas no município.

As ruas San Gennaro e Lins serão cobertas e monitoradas para receber os participantes com bastante conforto e segurança, das 17hs às 23hs aos sábados e das 17hs às 22hs aos domingos. A entrada é livre para o público, o evento conta com cerca de 20 barracas com cozinha típica italiana como pizza, polenta, nhoque, fogazza, lanches de pernil e calabresa, antepastos, churrasco, doces, além do tradicional spaghetti das mamas, que, neste ano, estará disponível com molho ao sugo, puttanesca, calabresa ou com porpeta.

Na cantina San Gennaro, instalada no galpão da igreja, os participantes deverão adquirir convites para apreciar o show ao vivo de músicas italianas com a Banda Itália Brasil. A cantina funciona das 19hs às 23hs aos sábados e das 18hs às 22hs aos domingos. Os convites já podem ser adquiridos pelo valor promocional de R$ 75,00 por pessoa, aos sábados e R$ 60,00, aos domingos.