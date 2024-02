Festival carnavalesco promove gastronomia, cultura e música; veja programação

O ‘Carna Brass’ ocorrerá de 9 a 13 de fevereiro na Casa das Caldeiras (SP). O icônico espaço paulistano se uniu à Cervejaria Brass Brew para trazer toda a energia carnavalesca ao ambiente.

Durante os cinco dias de evento, com mais de oito horas de duração cada, a programação contará com blocos carnavalescos, apresentações especiais, a participação de DJs, flash tattoos, grupos de samba e artistas solo.

Quanto à gastronomia, os visitantes poderão desfrutar de uma variedade de opções, incluindo chopes, drinques e uma seleção diversificada de cervejas, além de pratos preparados na parrilla.

No perfil da cervejaria no Instagram, a recomendação é adquirir os ingressos com antecedência por meio do Sympla Bileto, para garantir sua presença nesse evento animado.