Vai pular bloquinho de Carnaval em Pinheiros? Saiba onde comer

A agitada cidade de São Paulo ganha uma movimentação diferente no mês de fevereiro, quando as ruas são tomadas por trios elétricos, carros alegóricos e numerosos foliões. E por ser essa uma festa realizada em meio ao verão, com muita muvuca e alto consumo de bebidas alcoólicas, se faz muito necessário manter uma boa alimentação.

Afim auxiliar você, leitor amante do Carnaval, a aproveitar a ocasião com energia e saúde, separamos opções de restaurantes que, nesta matéria em específico, ficam na região de Pinheiros, bairro paulistano onde rolam os blocos Balangalafumenga, Besta é Tu e Me Lembra Que Eu Vou.

Oca Burger

A casa trabalha com carnes de corte angus e oferece hambúrgueres com pães fabricados por uma famosa padaria brasileira. No menu encontra-se, entre as demais opções, o carro-chefe que leva o nome do estabelecimento, feito com molho artesanal, hambúrguer, alface, cebola roxa, tomate e queijo americano, além do Provolóca, com queijo provolone à milanesa.

Onde: Rua Simão Álvares, 427, Pinheiros. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 11h30 às 23h30.

PUBLICIDADE

La Guapa

Administrado pela famosa chef Paola Carosella e seu sócio Benny Goldenberg, o La Guapa oferece deliciosas empanadas argentinas, disponível em diferentes sabores, entre eles a novidade agridoce Julieta, feita com requeijão de corte, goiabada cascão, manteiga e alecrim fresco.

Onde: Rua dos Pinheiros, 248 B, Pinheiros. Telefone (11) 3061-3661. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; aos finais de semana, das 12h às 22h.

Pirajá

O lugar oferece quitutes generosos com combinações surpreendentes, como empada de camarão ao molho de frutos do mar, pastel de angu com queijo Serra da Canastra e espinafre, empada de moela, entre outros.

PUBLICIDADE

Onde: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 64. Pinheiros. Telefone (11) 3815-6881. Horário de funcionamento: segunda-feira, das 12h às 23; terça a quinta-feira, das 12h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 2h; domingo, das 12h às 19h.

Confira mais indicações espalhadas pelos bairros paulistanos no roteiro ‘14 restaurantes para ir perto de seu bloquinho de Carnaval preferido’, por Matheus Mans, disponível aqui.