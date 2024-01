Festival do caldo traz pratos típicos do Norte do Brasil para São Paulo

O Empório Amazônia compartilhou em seu perfil no Instagram alguns dos pratos típicos que estarão no cardápio de maneira temporária em seu estabelecimento no interior de São Paulo durante um festival gastronômico. Desta vez, o Tacacá será o destaque do festival do dia 3 de fevereiro.

Por R$ 55 reais, mediante reserva, os clientes têm a oportunidade de explorar sabores que combinam ingredientes do Norte em pratos típicos.

Em outra edição da iguaria paraense, o post do Empório Amazônia ressaltou que o diferencial desse Tacacá está na separação minuciosa dos ingredientes especiais durante a produção.

A proposta do restaurante é trazer aos clientes a culinária típica do Norte, ao mesmo tempo que contemplam a natureza no estabelecimento aconchegante.

Teste em casa

Caso você queira reproduzir o tradicional Tacacá no conforto do seu lar, a receita da chef Amanda Vasconcelos para o Paladar traz uma porção saborosa do prato. Veja a receita completa aqui.