Joelma reage ao descobrir que ’Tacacá' foi a comida mais procurada no Google

O Google divulgou que ‘‘Tacacá'’ foi a comida mais procurado no ano de 2023 na barra de pesquisa da empresa. Com isso, Joelma, que tem a música ‘’Voando para o Pará'’ e cita o o prato nos momentos do palco, se sentiu feliz e grata com essa conquista.

A letra da canção começou a viralizar nas redes sociais e ganhou espaço para imitações, mas nem todo mundo sabia o que é. Com certeza, o prato que leva o caldo amarelo tucupi e uma goma de mandioca, foi impulsionado pelas palavras de Joelma nas apresentações.

‘‘Tenho acompanhado pelas redes sociais pessoas de todas as idades brincando, cantando... Está demais! Tem um monte de vídeo, um melhor que o outro! E nas ruas não é diferente. Recebo muito carinho onde vou. Ver tudo isso acontecendo é uma grande surpresa e um presente’', disse, em entrevista ao Extra Online.

Joelma explicou que essa foi a sua primeira música ‘’trabalhada em carreira solo’' e lançada em 2016. ‘’ Acho que as pessoas gostam porque tem uma batida cheia de energia, uma força, sabe? E o tacacá gerou curiosidade’', completou, ainda.

‘‘Muita gente não sabia o que era. Aliás, muita gente ainda não conhece o Pará e as tantas coisas incríveis que temos lá (...) Estou na minha melhor fase na carreira. Sou só gratidão!’', comentou, relembrando que até mesmo o RBD, durante a turnê no Brasil, cantou um trechinho da música levando o público junto.

