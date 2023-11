Festival que celebra culinária japonesa tem entrada gratuita; veja detalhes

A 10ª edição do Festival Japão RS (Rio Grande do Sul), que acontece no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, vai terminar neste domingo (19), fechando três dias de realização no mês de novembro.

Os visitantes podem entrar de forma gratuita e ter contato com a gastronomia japonesa por meio de vendas de alimentos típicos do país, mostras de artesanato, o taikô, que envolve a música com tambores japoneses, concursos de cosplays, oficinais de origamis e muito mais, unindo o Japão ao Brasil.

Conforme o portal da Prefeitura de Esteio, este é considerado um dos maiores eventos do Japão que acontece no nosso país e recebeu como tema a palavra Oiwai, que significa celebração.

Um dos grandes destaques do evento será a experiência gastronômica, com pratos como sushi, tonkatsu, tempurá e yakisoba. Apesar de serem queridinhos no Brasil por muitas pessoas, ainda é possível explorar diferentes sabores e provar mais da ampla culinária japonesa.

Com seu início nesta última sexta-feira (17), é um festival realizado pela Associação do Festival do Japão do Rio Grande do Sul, Anime Buzz e Ninja Produtora, além do apoio da Prefeitura de Esteio. O horário, neste domingo (19), é das 10h às 19h.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.