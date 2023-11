Festival do Japão terá mais de 20 operações gastronômicas; confira a programação completa

O Festival do Japão MS, o maior evento de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul, está de volta na sua 3ª edição e um dos principais destaques é a culinária tradicional japonesa. As informações são do Campo Grande News.

Serão 1.484 m2 de área e mais de 20 operações gastronômicas, com opções como o tradicional sobá, tempurá, sushi, yakisoba, onigiri (bolinho de arroz recheado), ramen, doces japoneses.

No entanto, o festival também tem opções da culinária brasileira, como espetinhos, lanches e pastéis, para satisfazer todos os gostos.

A novidade é que nesta edição a praça de alimentação teve seu horário de funcionamento estendido e ficará aberta também para o almoço no fim de semana.

O Festival do Japão MS será realizada nos dias 17, 18 e 19 de novembro, pela diretoria da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande. A programação conta com shows musicais, danças típicas, exposições, oficinas e concursos.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira sugestões de pratos, drinques e sobremesas aqui.