Festival que celebra cultura portuguesa terá comidas típicas e entrada gratuita no Rio

Poeta português, autor de Os Lusíadas e uma das maiores figuras da literatura lusófona. Foto: Real Gabinete Português

A Praça do Descobrimento, localizada em Piratinga, Niterói (RJ), traz a Festa Luís de Camões entre os dias 22 e 23 de julho. O evento celebra a mistura cultural entre Brasil e Portugal e contará com música, dança, oficinas infantis e comidas típicas, de acordo com o veículo A Seguir Niterói.

O festival começa no sábado, às 12h20, com atrações para crianças, jovens e adultos. O final da tarde e início da noite ficam com as apresentações musicais ao vivo, que prometem animar a Praça com muito forró até às 22h.

Domingo aguarda ainda mais atrações lúdicas que exaltam a cultura lusitana. Além disso, o evento contará com brincadeiras e músicas típicas do Maranhão, Paraná, Portugal e muito mais! Confira programação completa:

Sábado - 22/07

12h20 às 13h – Cia Graco (programação infantil).

13h às 14h – Concertinas: dança típica ao som de músicas tradicionais lusitanas.

Continua após a publicidade

14h20 às 15h20 – Trio Pirilampo (programação infantil).

15h30 às 16h20 – Folia de Reis: fruto de uma tradição portuguesa que imigrou para o Brasil, a apresentação reúne canções sobre a viagem dos Reis Magos em busca do menino Jesus.

16h20 às 17h Palhaço Picuinha (programação infantil).

17h às 18h – Bebê Kramer.

18h20 às 19h20 – Ceceu Valença.

19h50 às 20h50 – Bia Bedran.

21h20 às 22h20 – Forró do Kiko Horta e Marcos Sacramento integral – DJ Caju.

Continua após a publicidade

Domingo - 23/07

12h20 às 13h – Cia Graco (Rosa Bela e Dedé, o carneirinho cantador).

13h às 14h – Roseira D’Água.

14h20 às 15h20 – Carimbó da Pedra.

15h40 às 16h40 – Rancho Folclórico.

16h40 às 17h40 – Marcelo Mimoso.

18h às 18h50 – Violúdicos.

Continua após a publicidade

19h10 às 20h10 – Maurício Paraxaxá.

20h40 às 21h40 – Amelinha integral – DJ Caju.