São Paulo será palco para grande festival de culinária criativa; veja como participar

O festival acontecerá no próximo final de semana. Foto: Reprodução Instagram @smorgasburgbrasi

O Festival Smorgasburg nasceu em Nova York, e já foi realizado em diversas cidades do mundo. O evento é considerado o maior festival de gastronomia criativa do mundo, e acontecerá no próximo sábado (22) e domingo (23), no Obelisco do Ibirapuera, das 10h30 às 19h30.

De acordo com o portal CNN, foi realizado uma curadoria de temas, sazonalidade e cuidados com o meio ambiente. Segundo os idealizadores o Festival Smorgasburg é considerado um dos maiores do mundo, tudo foi pensado de forma exclusiva para que faça jus ao título de maior festival de comida de rua.

Vale lembrar que a entrada no festival é gratuita, porém é necessário realizar um cadastro prévio no site Festival Smorgasburg.