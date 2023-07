‘Arraiá’ São João do Oscar chega ao Rio neste final de semana com entrada franca

A festa São João do Oscar está marcada para os dias 22 e 23 de julho. Foto: Via Freepik

Realizado pela parceria entre a Rede Cultura Viva e o Teatro Popular Niemeyer, localizado em Niterói (RJ), o São João do Oscar está de volta neste sábado e domingo (22 e 23 de julho), das 14h às 22h.

A festa promete muito forró, brincadeiras e comidas típicas. A programação, de acordo com A Seguir Niterói, é indicada para toda a família e a entrada é franca, com local sujeito à lotação.

No sábado, a festa receberá o espetáculo Boi Estrela Mamulengo, da Cia Paraíso Cênico, às 17h, e às 19h30 o grupo É Assim que a Banda Toca entrará em cena com forró ao vivo.

Já no domingo, a programação se inicia com a história do Boi Letrado, voltado para crianças, contada pela Cia Tatu Canta Cá, e termina com a apresentação da banda Triângulo Amoroso às 19h30.

Para mais informações sobre esse e outros eventos que ocorrem no Teatro, confira as redes sociais do estabelecimento.