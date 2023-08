Festival Tempero Bahia: confira a programação do evento

Com a participação de 33 restaurantes e uma programação cultural muito diversificada, o primeiro fim de semana do Festival Tempero Bahia incentiva a cadeia produtiva de muitas regiões de Salvador e integra as atrações turísticas da cidade aos pratos elaborados para o evento. O evento é gratuito e acontece no Passeio Público, onde funciona o Teatro Vila Velha, no Campo Grande.

Como atrações estão Shows Musicais, Cozinha Show, Feira de Arte, Moda e Design, Stands de Comidinhas com Chefs e Espaço Infantil. A Cozinha Show, uma das atrações mais disputadas pelo público, especialmente os que adoram cozinhar, vai reunir oito grandes chefs da culinária brasileira e um sommelier de drinks.

Com o tema “Sou Bahia, Sou Nordeste”, o festival irá valorizar locais e explorar a riqueza da região, somado ao viés multicultural e artístico, o consagrado Festival Tempero Bahia, em sua sexta edição em Salvador, vai movimentar a economia criativa e a cena gastronômica da capital baiana, a partir desta quinta-feira, 24 de agosto, até o dia 3 de setembro.