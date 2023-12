Filé mignon: aprenda uma receita completa para a ceia de Ano Novo

O tipo de corte bovina de um filé mignon vai apresentar pouca gordura em textura e no paladar render aquela maciez a cada mordida. Pela originalidade do prato, as diversas possibilidades em preparos geram dúvidas. E agora?

Para o seu réveillon, indicamos uma receita dessa carne ao molho de vinho do porto com aligot. A sofisticação da iguaria requer um tempo maior na cozinha, mas as etapas descritas vão descomplicar as instruções.

Por meio de três pontos simples, dá para experimentar um misto de sabor e ainda ter o acréscimo de um chips de presunto parma, ganhando crocância em todo o conjunto. Para saber detalhes, confira o passo a passo completo aqui.