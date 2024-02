Flan argentino X pudim brasileiro: qual o melhor?

Como resistir a um pudim caseiro de leite condensado, com uma textura levinha, quase cremosa, e aquela brilhosa calda de caramelo? A sobremesa é um clássico dos lares brasileiros, estando presente nos almoços dos finais de semana e nas comemorações de datas especiais.

Pela Argentina, há uma sobremesa muito parecida com o pudim que também é muito comum entre as famílias e os menus de sobremesas dos restaurantes pelo país. Trata-se do flan, que segue os moldes da receita de origem europeia do doce.

Flan argentino ou pudim: qual a diferença?

Pudim de leite clássico. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Enquanto o nosso pudim leva leite condensado, que deixa a massa estruturada e com um sabor inconfundível, o flan típico dos argentinos segue um caminho um pouco diferente. De início, o sabor é um pouco menos doce do que o nosso pudim, uma vez que a receita não leva leite condensado (esse ingrediente não é tão utilizado por lá).

Para atingir uma consistência adequada, é comum que o flan leve uma quantidade maior de ovos do que costumamos colocar, podendo levar quase o dobro das receitas de pudim.

Por ser menos doce, é comum apreciar o flan argentino ao lado de alguns acompanhamentos cremosos e de dulçor mais acentuado. Uma combinação das mais clássicas e populares é o flan mixto, que leva uma porção da sobremesa acompanhada de algumas colheradas de chantilly e doce de leite portenho, que deixam o doce equilibrado e adicionam cremosidade à receita.

Como acertar o ponto do pudim?

A chef Bacellar afirma que há três formas de preparar o pudim, mas água e banho-maria sempre têm que estar presentes Foto: TIAGO QUEIROZ

Clique aqui para ver as dicas da chef Heloísa Bacellar para não errar mais na hora de fazer o pudim, desde o a seleção dos ingredientes até a hora de servir.