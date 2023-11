Gelateria artesanal lança sorvete natural para pets; conheça

Rede fundada em 2012, a gelateria artesanal de estilo italiano Cuor di Crema abre seu cardápio, cujos produtos são compostos por frutas frescas à base de leite ou água, sem adição de açúcares, gordura hidrogenada ou outras substâncias prejudiciais, para pets. Os gelatos auxiliam na hidratação e refrescância após um dia quente de atividades físicas e possuem menos da metade das calorias de um sorvete tradicional.

O gelato pet é uma mistura totalmente natural e restrita na composição: não contém glúten, nem lactose. Feito em formato de picolé, o produto leva apenas água de coco, banana, maçã e manga. Ao invés de um palito de madeira, o tutor segura um petisco, tornando o aperitivo totalmente comestível. “Percebemos a demanda de famílias passeando com cães e queríamos muito incluí-los como clientes. Buscamos a melhor receita para que eles possam consumir sem qualquer preocupação. O gelato é super refrescante e produzido na própria loja”, afirma Yumi Tamashiro, franqueada da loja de Moema.

O produto, no valor de R$ 7,90, é livre para consumo de outros pets, como gatos e aves e pode ser comprado também para take away - em tradução livre pegar e levar. Disponível em todas as unidades da Cuor di Crema, marca inteiramente pet friendly, o gelato pet promete fazer sucesso antes mesmo do início do verão. “Como utilizamos apenas frutas, até os tutores podem conferir, se estiverem curiosos”, brinca Yumi. “Só o petisco que não recomendamos, pois este sim é próprio para animais”.

Serviço:

Cuor di Crema Moema

Av. Lavandisca, 717 B, Moema, São Paulo (SP). Aberta de segunda a sexta das 10 às 23h; sábado, das 11h às 0h; domingo, das 11h às 22h.

Cuor di Crema - São Paulo Capital

Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Aberta de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 20h | Shopping Jardim Pamplona: Rua Pamplona, 1704, Jardim Paulista. Aberta diariamente das 10h às 22h | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jardim Iris. Aberta de segunda a sábado das 10h às 21h e domingo das 14h às 20h | Open Mall Nações Unidas: Av. das Nações Unidas, 17007, Várzea de Baixo. Aberta de segunda a sexta das 10h30 às 17h.

Cuor di Crema - Grande São Paulo

Park Shopping: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul. Aberta de segunda a sábado das 10h às 21h; domingos e feriados das 14h às 20h | Aeroporto Internacional de Guarulhos: Rod. Hélio Smidt, S/Nº - Terminal 1, Guarulhos. Aberta diariamente das 7h às 0h.

Cuor di Crema - Rio de Janeiro

Shopping Pirata’s: Estrada das Marinas, 91, Praia do Jardim, Angra dos Reis (RJ). Aberta diariamente das 10h às 22h.

Cuor di Crema - Nordeste

Unidade Terrazo Shopping: Cruzamento da CE-040 e Rodovia 4º Anel Viário, Eusébio (CE). Aberta diariamente das 11h às 22h.

Sobre a Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Saiba mais aqui.

