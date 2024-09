Gigante de donuts americana presta homenagem ao 65º aniversário da Barbie com 4 sabores novos

A Krispy Kreme é uma grande rede de donuts nos Estados Unidos que divulgou em seu Instagram uma grande novidade para os fãs da boneca mais famosa do mundo. Com uma colaboração comemorativa ao 65º aniversário da Barbie, a gigante de donuts vai lançar quatro novos sabores.

Segundo a publicação do grupo, os novos sabores são: Rosa Barbie com creme de manteiga rosa e óculos de sol com açúcar rosa; Barbie Berries ‘n Kreme com recheio de morango; Festa dos Sonhos de Malibu com massa de bolo recheio Kreme e o doce 65º da Barbie mergulhado em cobertura de chocolate e coberto com granulados. Vale ressaltar que todos os nomes fazem referência a peças da boneca.

“Barbie e Krispy Kreme são duas marcas que imediatamente despertam alegria e despertam doces memórias”, acrescentou Meredith Norrie, vice-presidente de licenciamento global e produtos de consumo da Mattel, em entrevista o Food and Wine. Contudo, tudo que é bom, dura pouco e essa edição limitada vai até o dia 15/09 nos Estados Unidos.

Rede de donuts vai chegar no Brasil

Não vamos conseguir ter acesso a edição limitada da Barbie, mas nem tudo está perdido! A AmPm fechou contrato com a Krispy Kreme e a nova rede deve chegar entre o final do ano e começo de 2025 no Brasil. Inclusive, ela estará disponível em um primeiro momento em São Paulo. Aqui, portanto, seus donuts estarão disponíveis somente na rede de lojas próprias e nas lojas AmPm, com exclusividade no posto Ipiranga.

Em dezembro de 2023, o presidente da Ipiranga, Leonardo Linden, destacou a importância de explorar cada vez mais postos de gasolina da rede como “bons pontos de varejo”. Com informações do Estadão.

Onde comer donuts em São Paulo?

Donuts Foto: serg_did - stock.adobe.com/Adobe stock

Na capital, a rosquinha da Barbie e dos Simpsons está espalhada em vários lugares, sem perder a essência americana. Confira as ótimas opções de donuts em São Paulo que, embora mantenham o visual extravagante e doce, são preparados da maneira certa – e muito saborosos, neste link.