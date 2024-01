Gim e camomila: aprenda um drinque refrescante para o verão

O calor predominante em diversas regiões deve prevalecer até meados de março -quando termina o verão. Nesses dias quentes, drinques -que nada mais são do que bebidas geladinhas- podem refrescar o corpo e paladar.

Pensando nisso, separamos o ‘’chá da tarde’', uma bebida do bartender e mixologista Matheus Cunha, que mistura no copo o gim e frutas, como abacaxi e laranja, além do toque especial: xarope de camomila.

Entre as vantagens do preparo, estão a fácil reprodução da receita em casa e os poucos ingredientes. Aliás, siga uma dica importante: coloque bastante gelo no copo. Veja a receita completa aqui.