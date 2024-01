Gim-tônica: relembre as 7 melhores marcas eleitas por Paladar

Drinks prontos são um sucesso no verão, principalmente na época de Carnaval, que já está batendo na porta. Entre esses coquetéis está a famosa gim-tônica que conta com diversas marcas espalhadas pelas prateleiras dos mercados.

Mas fica a grande dúvida: essas bebidas são mesmo boas ou apenas quebra-galhos na hora de festejar? Para responder a essa questão o Paladar convidou um time de jurados para testar às cegas sete marcas da bebida pronta que estão disponíveis nos supermercados.

Confira o ranking com as sete marcas avaliadas pelos especialistas

1º TANQUERAY

Foi a gim-tônica preferida dos jurados e apontada como a mais próxima do sabor original da bebida. É refrescante, com ótima carbonatação (muitas bolinhas), leve amargor agradável no final e sem sabor artificial.

2º JUNGLE GIN

Essa versão pronta para beber da marca de gim artesanal, produzida em Camanducaia (MG), também foi fiel à receita original. No sabor traz botânicos e tônica bem presente. Um leve excesso de amargor no retrogosto incomodou um pouco os especialistas.

3º EASY BOOZE

A bebida pronta da marca combina gim e tônica produzidas por eles de forma artesanal. É equilibrada, com amargor agradável, levemente adocicada e com sabor floral e de anis bem presente, sendo mais uma questão de gosto do consumidor.

4° SKOL BEATS GT

A versão da Ambev foi uma surpresa para os jurados e ficou na frente de outras marcas artesanais. Eles consideraram um bom drink, mas que não remete de fato à bebida original. “Parece um refrigerante bem docinho”, descreveu um dos jurados.

5º FLOWERS GIN

A versão de gim-tônica da marca não tem nada da receita tradicional. Lembra um refrigerante de limão e passa longe do sabor do drinque original, falta o amargor característico do gim-tônica e sobra açúcar. Os jurados consideraram apenas que é uma bebida gostosa.

6º AMÁZZONI

Uma das pioneiras na produção de gim nacional, a marca não se saiu bem no teste e ficou parecendo mais um refrigerante saborizado com álcool, do que de fato um drinque.

7º TORQUAY

A pior avaliada pelos jurados, a bebida apresentou forte aroma e gosto de álcool puro. O drinque da marca de gim nacional chegou a arder na boca de tão forte, e o sabor da tônica nem foi sentido.

