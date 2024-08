A ginasta chinesa Zhou Yaqin, de 18 anos, que conquistou a medalha de prata na trave de equilíbrio durante as Olimpíadas de Paris, retornou para sua cidade natal, Hengyang, na província de Hunan, e foi flagrada servindo clientes em um restaurante. As informações são do The Sun.

Medalhista olímpica trabalha no restaurante dos pais

Menos de duas semanas após a conquista, a jovem voltou à sua rotina de ajudar os pais no restaurante da família. A cena foi registrada por um cliente e logo viralizou nas redes sociais. No vídeo, Yaqin aparece ainda vestida com o uniforme olímpico, servindo lámen. Veja o vídeo abaixo:

Olimpíadas 2024: rivalidade chega na cozinha

Os Jogos Olímpicos chegaram ao fim no último domingo, 11, e renderam uma quantidade de memes considerável durante as competições, muitos relacionados à comida, que foram disseminados nas redes sociais e vistos em cartazes nas arquibancadas.

Entre os destaques estão “bolo de fubá é melhor que petit gateau”, “feijoada é melhor que sushi”, entre tantas outras comparações criativas. Confira aqui.

Alimento banido dos Jogos Olímpicos

As Olimpíadas de Paris talvez tenham sido a competição mais saudável até o momento, já que o país fez um esforço para que os atletas tivessem uma alimentação mais rica em nutrientes e menos em gordura. Em uma atitude que não teria agradado Usain Bolt, os atletas não tiveram acesso ao McDonald’s durante os jogos. Além disso, os famosos nuggets de frango, adorados por Bolt, foram banidos do cardápio. A lenda do atletismo afirma ter comido 1.000 nuggets em 10 dias ao ganhar o ouro nos 100m e 200m nos Jogos de Pequim de 2008. Saiba mais.