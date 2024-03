Guarde corretamente: o jeito certo de armazenar cogumelos frescos

Os cogumelos são ingredientes fáceis e práticos de utilizar em receitas, mas ainda geram muitas dúvidas em quem está começando a se aventurar na cozinha.

Além de como escolher, preparar e limpar, uma das coisas que muitos não sabem é armazenar corretamente os cogumelos. Ao Paladar, o chef Flávio Tomio, professor de gastronomia do Senac, explicou que é simples guardar esses ingredientes, mas que vai depender do tipo de cada um.

O paris é o mais fácil de reservar, pois pode ser levado ao congelador em um saco plástico e ficar lá por cerca de um mês e meio.

Já o shitake é mais sensível e não pode ser congelado nem armazenado em sacos plásticos, pois o plástico tende a abafar esse tipo de cogumelo, o que pode resultar em uma proliferação da umidade. Uma dica para que o shitake dure cerca de uma semana na geladeira, é guardá-lo em um saco de pão com alguns furinhos ou em um recipiente que tenha entrada de ar.

No caso do shimeji, é a mesma coisa. Mas atente-se para a consistência dos cogumelos após 5 dias na geladeira. Caso ele esteja murcho e com um aspecto translúcido, infelizmente terá de ser descartado.

