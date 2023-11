Masterchef Profissionais: Vídeo mostra técnica inusitada de finalista para ter aprovação do prato

Bárbara Frazão, que foi campeã da quinta temporada de Masterchef Profissionais na última terça-feira, 14, conseguiu fazer com que seus filhos aprovassem uma entrada enquanto acontecia a disputa contra o chef confeiteiro Franklin.

Só que isso aconteceu de uma forma diferente: ela arremessou o croquete que fazia parte do seu menu. Assim, Marina, de 7 anos, e Felipe, de 5 anos, tiveram a ajuda do pai, que partiu o salgadinho no meio, e entregou para que eles pudessem experimentar a entrada.

Logo depois dos filhos, Bárbara também jogou mais um pedaço do croquete, mas agora na direção dos seus amigos cozinheiros que tinham sido eliminados anteriormente. Todos aprovaram! E não é que deu tudo certo?

Na disputa com Franklin em grandes momentos de tensão para saber quem levaria o troféu do Masterchef Profissionais, Bárbara conseguiu a melhor agradando os jurados, seus amigos e também sua família, incluindo seus pequenos, que tiveram participação exclusiva.

