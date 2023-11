Do licor ao molho para carnes: confira 3 preparos surpreendentes para a jabuticaba

Originária da Mata Atlântica, a jabuticaba é uma fruta em formato de bolinha, de cor roxa escura e sabor levemente adocicado cujo período de colheita acontece normalmente entre os meses de agosto e novembro. Mesmo com a época quase chegando ao fim, é possível encontrar em feiras e comércios uma boa safra.

Se você foi um dos compradores, que tal explorar o potencial da fruta por meio de receitas diferenciadas? A jabuticaba pode servir para muitas iguarias, salgadas, doces, líquidas... Fato é que sua versatilidade pode surpreender. Confira, abaixo, três sugestões de receitas:

Licor de jabuticaba a jato

Utilize jabuticabas maduras para fazer um delicioso licor, que fica pronto em menos de uma semana. Confira a receita da chef Tanea Romão, da Casa de Tanea, aqui.

Licor de jabuticaba a jato demora apenas cinco dias para ficar pronto. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Gaspacho de jabuticaba com lasgostim

Não só em geléia resulta uma receita com jabuticaba. O chef Daniel Redondo compartilhou com o Paladar uma forma de harmonizá-la com lagostim, saiba como aqui.

A jabuticaba rende até prato salgado. Mas mãos de Daniel Redondo, do Maní, virou gaspacho com lagostim, que leva até cachaça.Veja a receita. Foto: Roberto Seba/Estadão

Molho de jabuticaba para carnes

Feito com a geleia da fruta, caldo de carne e folhas de louro, o molho, embora doce, é um grande aliado na hora de servir carne suína ou bovina. Aprenda aqui.

