MasterChef+: jurados ficam ‘surpresos’ com prato de participante

Na última terça-feira, 21, estreou a 2ª temporada de MasterChef+ e alguns pratos chamaram atenção por ter muito ‘tômpero’, como disse o chef Erick Jacquin. Uma participante em especial, Suyan, perdeu a mão na quantidade de pimenta.

A cozinheira de 63 anos apresentou fajitas com pico de gallo e tortillas, um prato de origem mexicana. Ela, no entanto, fez os jurados ‘cuspirem fogo’ ao provarem o prato, de acordo com o Band.com.br.

Jacquin se engasgou com toda a pimenta. “Acorda um defunto isso”, afirmou o chef francês. “É bom, saboroso, mas é muito apimentado”, observou Henrique Fogaça - o mesmo aconteceu com Helena Rizzo.

Mesmo entregando a receita muito apimentada, Suyan entregou um prato saboroso na visão dos jurados e levou o avental do MasterChef+, garantindo seu lugar na competição.

Receitas testadas e aprovadas

