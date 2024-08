Jacquin fica chocado com prato de participante no MasterChef Brasil: ‘borracha de pneu’; assista

No último episódio da nova temporada de MasterChef Brasil, exibido na terça-feira, 20, os participantes enfrentaram o desafio de recriar um prato famoso do chef e jurado Henrique Fogaça. A tarefa consistia em preparar um rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo.

Fogaça ofereceu uma aula detalhada antes da prova, orientando os competidores passo a passo. Além disso, os participantes puderam degustar o prato original para evitar erros. Mesmo assim, alguns deles não conseguiram se destacar e foram levados à prova de eliminação.

Durante a apresentação dos pratos, uma das participantes, Azildeide, chamou a atenção de Érick Jacquin. Ao entregar sua versão do prato, ela afirmou: “É o máximo de delicadeza que eu consigo entregar”. Jacquin, porém, não hesitou em criticar: “Parece uma borracha de pneu”. Ana Paula Padrão, que acompanhava a cena, riu enquanto Jacquin concluía: “Bom, vou falar. Não está bom”.

Relembre último eliminado

Infelizmente esse prato e a prova seguinte não ajudaram em nada a Alzileide que se tornou a 11ª eliminada da nova temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Saiba tudo sobre o MasterChef aqui no Paladar.

O que acontece no próximo episódio?

O episódio que vai ao ar nesta próxima terça-feira, 27, às 22h30 na Band, conta com repescagem. Ou seja, algum eliminado da temporada vai ter a chance de retornar ao programa que está em sua 11ª temporada e voltar a concorrer ao prêmio final.