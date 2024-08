Masterchef Brasil 2024: Laura comete sequência de falhas durante prova e leva bronca; veja vídeo

Na última terça-feira, 20, os participantes precisaram encarar uma prova diferente ao se colocarem no lugar de Henrique Fogaça e replicar um dos pratos do chef e jurado do MasterChef Brasil 2024. Neste caso, o prato escolhido foi o rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo. Os resultados foram variados, mas o prato de Laura foi considerado o pior de todos.

Por causa de uma sequência de erros durante a preparação, a jovem foi detonada pelos jurados. Helena Rizzo iniciou falando que tudo estava estranho, começando pelo creme. “Está estranho esse creme. Nossa, o que você fez? Ele está enjoativo, com um gosto bem diferente daquele do Fogaça”, reclamou a chef. Na sequência, Érick Jacquin foi ainda mais duro: “Esse creme é horrível, horrível, horrível”.

O dono do prato explicou para a cozinheira amadora qual foi o maior erro durante a montagem. Segundo o especialista, o grande problema foi que a participante não branqueou as ervilhas antes de preparar a mistura. Além disso, o chef comentou também sobre o creme que estava com um gosto estranho.

Confira

PUBLICIDADE

Prova de eliminação

Durante a prova de eliminação na noite desta terça-feira, 20, os cozinheiros precisaram cozinhar uma massa cacio e pepe, que é feita com apenas três ingredientes e ideal para uma refeição rápida.

O tempo dessa primeira etapa foi bem curto e deixou os competidores tensos. Após a degustação feita pelo júri, os melhores subiram ao mezanino e os piores enfrentaram um segundo round, onde precisaram elaborar um macarrão Alfredo, prato que exige muita técnica e conhecimento.

Relembre eliminado

O décimo terceiro episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores teve como a eliminada da vez foi Alzileide, após desagradar os jurados. Veja mais nesta matéria completa sobre o episódio neste link.