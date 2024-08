MasterChef Brasil 2024: participante do é criticada por comportamento ‘arrogante’

A internet não está pegando leve com Gabriela P, participante desta edição do MasterChef. Desde a prova do muro, no penúltimo episódio do programa, os telespectadores vem criticando o comportamento da bartender e criadora de conteúdo digital, visto por muitos como ‘‘arrogante’'.

‘‘Gabriela P. nesse episódio tomou um apavoro. Foi bom pra ela baixar um pouco a bola’', compartilhou um telespectadores nas redes sociais. ‘‘Quem diria, gostava tanto da Gabriela P. até torcia para ela, porém agora o ranço foi instalado...e com razão’', disse uma. Muitos outros também apontaram: ‘‘To com ranço da Gabriela P.’' e que torciam pela saída da mesma.

No desafio do muro, os participantes precisaram formar duplas e cozinhar separados por um muro, a comunicação e o desempenho dos pratos foi muito afetado pela dinâmica, mas também pela gritaria da cozinha, Gabriela P. se desentendeu com seus colegas no dia.

Relembre o último episódio

O último episódio, exibido na terça-feira (20), também foi cheio de emoções e polêmicas. A começar pelo chef e jurado, Érick Jacquin polemizou o macarrão com um garfo, atitude não tão bem vista pelos italianos, os competidores até brincaram: ‘‘Toda vez que o Jacquin corta uma massa, um italiano enfarta em casa’'.

PUBLICIDADE

Os participantes Pietro e Laura também foram destaques no episódio, para o bem e para o mal. Isso porque Pietro quebrou um recorde no programa! O paulistano de 27 anos preparou e finalizou seu prato em 38 anos, o menor tempo já registrado no MasterChef Brasil.

Já a sommelier Laura, de 23 anos, passou por um aperto no último programa. Os participantes precisam reproduzir um prato do chef e jurado Henrique Fogaça: o rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo, um grande desafio para os competidores amadores, e Laura não se deu no feito.

Devido a uma sequência de erros durante o preparo, os chefs criticaram o sabor final, principalmente do creme salgado. ‘‘Está estranho esse creme. Nossa, o que você fez? Ele está enjoativo, com um gosto bem diferente daquele do Fogaça’', reclamou a chef Helena Rizzo. A opinião também foi compartilhada por Jacquin e Fogaça.