Leite vegetal de amêndoas: quais são as melhores marcas do mercado?

O leite vegetal se popularizou muito nos últimos anos e, hoje, muitas marcas apostam na opção que ajuda as pessoas que tem algum tipo de restrição à lactose.

O de amêndoas é o que mais se encontra nas prateleiras dos supermercados. Por isso, Paladar convidou alguns jurados para avaliar 8 marcas de leite de amêndoas, todos com a especificação no rótulo de não conter açúcar na lista de ingredientes.

O teste foi realizado às cegas com cada um dos leites servidos individualmente aos especialistas. Eles definiram um top 3 com as melhores opções, confira:

Os melhores leites vegetais de amêndoas do mercado:

A tal da castanha Ades Nature´s Heart

‘A tal da castanha’ foi considerado o melhor leite vegetal pelo pelo rótulo com apenas 3 ingredientes: água, pasta de amêndoas e carbonato de cálcio. O produto apresentou sabor agradável e neutro, bom para o preparo de receitas doces ou salgadas.

O leite de amêndoas Ades foi o que teve o melhor sabor - um leite bom de beber e também de sabor adequado ao preparo de receitas doces ou salgadas.

Nature´s Heart ocupa a terceira posição no ranking e foi avaliado como um produto de sabor equilibrado, levemente tostado e com a amêndoa bastante presente.

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelos juradas, leia a matéria completa.