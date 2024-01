Relembre as 3 melhores marcas de leite condensado testadas pelo Paladar em 2023

O leite condensado é um produto extremamente popular no Brasil e um dos itens principais quando se trata do preparo de sobremesa, inclusive do brigadeiro, um dos doce mais populares feitos com o produto.

Mas se engana quem acha que leite condensado é tudo igual e que que qualquer um serve para fazer o brigadeiro perfeito. Por isso, o Paladar preparou um teste às cegas com jurados convidados para avaliar a qualidade das oito marcas de leite condensado mais encontradas nos supermercados.

Os especialistas definiram um top 3 com as melhores marcas, confira:

Itambé Italac Qualitá

O campeão da vez, Itambé, é feito com leite integral e apresentou um produto macio, de textura sedosa e aparência brilhante. O sabor do leite condensado puro lembrou o do leite em pó.

PUBLICIDADE

A marca Italac foi a segunda melhor, e o leite condensado semidesnatado praticamente não deixou vestígios no fundo da panela após ser usado para preparar um brigadeiro. O produto consumido puro mostrou uma textura perfeita e sabor equilibrado.

Para completar o pódio, a Qualitá apareceu em terceiro com o leite condensado integral, que teve uma performance ótima na panela durante o preparo do brigadeiro e apresentou uma textura muito boa.

Para saber o ranking com todas as marcas avaliadas pelos jurados, leia a matéria completa.