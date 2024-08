Érick Jacquin desaprova ideia de cozinheira do MasterChef 2024 e solta o verbo: ‘Tá maluca?’

Nesta terça-feira, 13, durante o 12º episódio do MasterChef Brasil 2024, quem caiu na prova de eliminação teve que enfrentar um desafio e tanto para garantir uma vaga no próximo episódio: fazer o crème brûlée e uma versão salgada dessa sobremesa francesa, e a ideia da Giorgia para essas produções foi desaprovada por Érick Jacquin.

‘’Peraí, o salgado e o doce! Os dois’', disse Érick Jacquin sobre a entrega dos participantes, que deveria ser criativa e conter toques de personalidade, tudo em apenas uma hora. Durante o preparo, o chef passou na bancada da participante.

A ideia dela era fazer um crème brûlée salgado usando gorgonzola e presunto cru crocante por cima. Ao falar do doce, Giorgia afirmou que ainda estava fazendo testes, e Érick Jacquin faz uma expressão de desconfiança no mesmo momento.

‘’Um teste? Não, mas peraí. Você é maluca? Bateu a cabeça? Precisa de 40 minutos no forno o crème brûlée. Sabe qual é o teste que você vai fazer? É o teste do ponto do táxi’', disse o chef, querendo dizer sobre a saída da participante.

‘’É... Tá bom, chef’', responde Giorgia. ‘’Não quero mais ouvir nada’' rebate Érick Jacquin, saindo da bancada e indo até onde os outros jurados ficam posicionados, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O chef ainda saiu falando direcionado aos colegas que a cozinheira amadora quer fazer um teste, alegando com ironia que ‘’dá tempo de fazer’'. ‘’Eu largo mão dessa ideia de jerico e vou fazer alguma coisa que, cara, vai ter que funcionar e é mais seguro’', afirma a participante nos bastidores.

Eliminada da noite: Andréia

Apesar da bronca de Giorgia e das suas receitas parecerem que iriam dar errado, na verdade as versões de crème brûlée que mais desagradaram aos chefs foram as da Andréia, que deixou o programa neste 12º episódio.

‘‘Realizei meu sonho, sem dúvida nenhuma!’', disse a participante meio as lágrimas ao se despedir da competição deixando o avental na bancada. Relembre.

Primeira prova da noite

Só caiu nessa prova de crème brûlée quem não se deu bem na primeira prova da noite, em que a cozinha foi dividida em dois lados e caixas misteriosas com ingredientes diversos teriam que ser transformados em um belo prato.

