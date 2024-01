Manteiga: quais foram as 3 melhores marcas eleitas pelo teste de Paladar?

Entre opções nacionais ou internacionais de manteigas do mercado, 5 especialistas conseguiram unir as 7 marcas que entregam melhor qualidade em aroma, textura e sabor. No top 3, ficaram: President, La Serenissima e Paysan Breton, respectivamente.

Toda a avaliação aconteceu para te ajudar a selecionar os exemplares que valem a pena comprar no mercado para completar as receitas do dia a dia. Com características particulares, as três fugiram da aspectos desagradáveis como ranço e acidez.

Para esse resultado do Paladar, 11 marcas que não levam sal na composição foram postas à mesa e tiveram também que trazer na degustação às cegas aquela sensação de “gosto caseiro”. Para entender mais, leia a matéria completa de Renata Mesquita.

President

A President ganhou o pódio por apresentar ‘’tudo que se espera em uma manteiga sem sal’', como descreveram os jurados. O sabor mistura ácido e frutado ao mesmo tempo, enquanto sua textura mantém cremosidade mesmo com o produto gelado.

La Serenissima

Diante de uma textura firme que ainda apresenta cremosidade na ponta da faca, a marca La Serenissima conseguiu entregar uma manteiga com um sabor adocicado e lácteo.

Paysan Breton

Para os especialistas, essa manteiga carrega características mais fortes por meio do sabor lácteo e leve acidez ao final do paladar, além da descrição de uma particularidade untuosa.