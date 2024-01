Manteiga: qual foi a 3ª melhor marca do mercado eleita por Paladar?

Por meio de uma degustação às cegas do Paladar para avaliar as melhores marcas de manteiga do mercado, um júri especializado formado por 5 pessoas definiu que a Paysan Breton atende características que merecem o terceiro lugar em um pódio.

Para a conclusão, foram escolhidos 11 exemplares de modelos do mesmo tipo -que não levam sal. No entanto, os aspectos deveriam fugir de atributos como ranço e acidez, apresentando qualidade por meio da cremosidade, delicadeza e sabor de leite.

Entre as três colocadas, a Paysan Breton foi considerada a mais forte para os especialistas, com um sabor lácteo e leve acidez ao final do paladar, além da descrição de uma particularidade untuosa.

Ideal para passar no pão do café da manhã ou acrescentar o ingrediente em receitas, a manteiga se tornou essencial dentro dos lares. Por isso, que tal conferir mais detalhes e ficar por dentro do ranking completo? Leia a matéria de Renata Mesquita.