Com sabor intenso, gorduroso e aroma defumado, o bacon é um dos ingredientes favoritos de muitas pessoas para dar um toque especial em qualquer receita. Considerado extremamente especial na cozinha, esse alimento tem um dia para chamar de seu: 31 de agosto. E para fazer as homenagens devidas a esse ingrediente, o Paladar testou às cegas 15 marcas de bacon com a ajuda de especialistas.

Teste às cegas

Os jurados avaliaram os bacons a partir de critérios como aparência, textura, aroma e sabor. Depois de fatiadas, as peças passaram por três métodos de cocção para serem degustadas pelo júri. Além de grelhadas na frigideira em sua própria gordura, as fatias foram assadas na airfryer e no micro-ondas. Uma das amostras acabou desclassificada por apresentar um cheiro químico desagradável. Veja o vídeo abaixo:

2º melhor bacon

Ao final do teste, os especialistas definiram um ranking com todos os produtos e destacaram os três melhores. A marca F.A. foi classificada como a segunda melhor. Produzido com barriga suína, sal e açúcar, o bacon passa por defumação com lenha frutífera. O sabor defumado, sal na medida e as notas de cravo-da-índia agradaram os jurados. No corte, porém, a fatia pareceu um pouco ressecada, especialmente na parte da carne. Veja o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.

Como fritar bacon da forma correta?

Fritar o bacon da forma correta vai depender do resultado desejado. Se preferir um bacon fininho, seco e crocante, comece colocando os cubos ou fatias de bacon na frigideira fria, certificando-se de que estejam bem espalhados. Ligue o fogo em temperatura baixa. À medida que a frigideira esquentar, a gordura do bacon começará a derreter lentamente e isso permitirá que o bacon cozinhe suavemente.

Agora, se quiser um bacon douradinho e macio, corte o bacon em pedaços maiores, para permitir um cozimento mais lento. Preaqueça a frigideira em temperatura média-alta e adicione o bacon. A alta temperatura inicial permitirá que o exterior do bacon doure rapidamente. Conforme os pedaços dourarem por fora, o calor permitirá que a gordura comece a derreter, mantendo o interior mais macio. Confira aqui.

Agora que você já sabe uma das melhores marcas de bacon do mercado e como fritar esse ingrediente da forma correta, que tal conferir algumas receitas que levam o alimento? Veja aqui.