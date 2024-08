Você sabe o que é massa sem glúten? Entenda e veja a melhor marca de macarrão desta categoria

A melhor marca de macarrão sem glúten do mercado, segundo o teste do Paladar, é produzida com farinha de arroz. Esse é um dos principais aspectos de uma massa sem glúten, já que, nesta versão, a farinha de trigo é substituída pela farinha de arroz com farináceos.

Isso garante as características particulares desta massa. Apesar da diferença na composição, preparar a massa sem glúten não é tão diferente: é necessário escorrer a massa um pouco antes e consumir logo depois do preparo.

Essas, inclusive, foram sugestões de especialistas que participaram do teste do Paladar para descobrir qual é o melhor macarrão sem glúten do mercado. Veja a classificação completa.

Melhor marca de macarrão sem glúten

A marca Urbano se tornou a melhor marca de macarrão espaguete sem glúten do mercado, pelo produto de sabor neutro, boa textura e elasticidade, além de uma massa de fios longos que adere ao molho com facilidade.

PUBLICIDADE

Essa massa é produzida por uma marca brasileira, em Santa Catarina, e utiliza farinha de arroz entre os ingredientes. Ao lado da campeã, as marcas Renata e Farfalle completaram o pódio.

O espaguete sem glúten da Urbano foi a preferida do júri Foto: Leo Martins/ Divulgação

Melhor cerveja sem glúten

Além de alimentos, bebidas também podem ser produzias sem glúten na composição. Seis marcas populares de cerveja sem glúten são encontradas nos mercados, e elas foram avaliadas por especialistas convidados de Paladar para descobrir qual entrega maior qualidade. Veja a classificação completa aqui.

Teste de cervejas sem glúten. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

PUBLICIDADE

Receitas sem glúten

Bolinho de chuva sem glúten

Uma dica da chef Raquel Novais é acompanhar a bolinha recheada e crocante com um doce de leite (veja qual é o melhor do mercado aqui), o que a torna ainda mais saborosa. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de chuva sem glúten fica ainda mais gostoso com uma boa dose de doce de leite Foto: G4F Agenciamentos

Bolo sem glúten de milho, limão e amora

PUBLICIDADE

Uma massa sem glúten é deliciosa, mas você já experimento um bolo sem glúten? Aprenda os passos dessa receita, que são simples e fáceis de fazer. Veja a receita completa aqui.