MasterChef 2023: Data, horário e tudo o que precisa saber para acompanhar a final

Com a data marcada para o dia 12 de setembro, a grande final do MasterChef já está chegando. A final também será marcada pelo encerramento da participação do Rodrigo Oliveira, chef do Mocotó, que atuou como jurado na décima edição do reality.

Segundo a Band, após tantas mudanças, o último episódio do MasterChef promete ser emocionante e recheado de comidas saborosas. A grande final será transmitida na terça-feira, 12 de setembro, às 22h30, na Band.

Além disso, a partir do dia 19 de setembro, irá ao ar a 5ª temporada do MasterChef Profissionais, que será marcado pelo retorno do chef Henrique Fogaça, que havia saido em fevereiro desse ano da edição amadores para cuidar de assuntos pessoais.

Receitas testadas e aprovadas

