MasterChef 2023: descubra quem foi o grande vencedor da edição

Acaba de ir ao ar o último episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, na Band, com uma disputa elétrica e emocionante entre Wilton e Ana Carolina. Os dois conquistaram as vagas apresentando um zampone e um carré de cordeiro, respectivamente.

A última etapa da edição também marcou o fim da participação do chef Rodrigo Oliveira como jurado, que chegou a comentar em exclusiva à Band.com: “Fazer parte do MasterChef 10 foi uma das maiores emoções da minha vida como cozinheiro. O MasterChef te dá um estalo para começar uma mudança, né? Para seguir um sonho antigo”.

Esse ‘estalo’ também veio para a vitoriosa Ana Carolina, que ergueu o troféu da edição vencendo a prova final ao apresentar um menu com coerência e que encantou os jurados. Para Ana Carolina, a mudança vem acontecendo desde o início da temporada, resultando em avanços a cada episódio até a vitória.

E se você é um dos saudosos da temporada que acaba de se encerrar, que tal rememorar o programa reproduzindo algumas receitas do chef Rodrigo Oliveira? Confira o passo a passo para fazer sua famosa parmegiana pernambucana, requeijão caseiro ou cuscuz de milho.