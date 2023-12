MasterChef 2023: quais pratos mais impressionaram Helena Rizzo?

Entre os vários acontecimentos de 2023, as temporadas do MasterChef foram um marco. Neste ano, três edições do reality foram ao ar, uma voltada para amadores, uma para profissionais e outra - que agora está em fase de semifinal - para participantes acima de 60 anos de idade.

E quem acompanhou os episódios pôde perceber que, entre os jurados, Helena Rizzo possui um alto nível de exigência, algo que ficou ainda mais evidente quando esteve no comando das provas de serviço do MasterChef Profissionais.

Entretanto, houve quem conseguiu superar as expectativas da chef servindo pratos com muita excelência. Confira 8 deles na lista elaborada pelo Band.com:

Sobremesa ‘Da lama ao caos’ reproduzida por Ana Carolina, na 10ª temporada do MasterChef amadores;

PUBLICIDADE

Iscas de fígado de porco feita por Cíntia, na 5ª temporada do MasterChef Profissionais;

Arroz doce feito por Monica, na 2ª temporada do MasterChef+;

Fettuccine alfredo feito por Claudio, na 2ª temporada do MasterChef+;

PUBLICIDADE

Muamba de galinha com fufu feita por Dielen, na 10ª temporada do MasterChef amadores;

Bobó vegano feito por Yuri, na 5ª temporada do MasterChef Profissionais;

PUBLICIDADE

Terrine en croute feita por Bárbara, na 5ª temporada do MasterChef Profissionais;