MasterChef 2023: Jacquin usa termo francês para definir prato e confunde participante

O último episódio do MasterChef Brasil foi ao ar na última terça-feira (05) e contou com provas eletrizantes que definiram os dois finalistas da 10ª temporada.

O primeiro desafio da noite exigiu que os cozinheiros fizessem um zampone do zero, desossando um pé de porco e utilizando sua pele e carne para fazer o embutido. Wilton entregou o melhor prato da etapa, garantindo a primeira vaga da final e recebendo elogios dos chefs, segundo informações do Band.com.

Um dos grandes acertos do cozinheiro foram os acompanhamentos do zampone.“[O purê está] do jeito que o Jacquin gosta”, comentou Helena Rizzo, e Jacquin disse apenas uma frase no idioma de sua terra natal: “Pas mal”.

A colocação deixou Wilton confuso, achando que o que o chef quis dizer foi: “Nada mal”. Felizmente, Rodrigo Oliveira interviu e esclareceu tudo: “Em francês, significa bom pra [caramba]”, e Jacquin emendou o comentário: “Tá bom, tá gostoso, tá bem apresentado”.

Ana Carolina juntou-se a Wilton no mezanino e agora os dois duelarão pelo título de campeão na próxima terça-feira (12). Ansioso pelo resultado final? Entre no clima do MasterChef preparando as receitas exclusivas dos jurados da edição. Faça em casa o bacalhau com banana da terra da chef Helena Rizzo, o petit gateau perfeito de Érick Jacquin e o frango à parmegiana de Rodrigo Oliveira.