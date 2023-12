VÍDEO: Helena Rizzo faz anúncio importante sobre o MasterChef; veja

O ano de 2023 foi repleto de atrações para os amantes do MasterChef. O programa lançou mão de três temporadas voltadas a partipantes de diferentes setores (amadores, profissionais e acima de 60 anos de idade) e comoveu telespectadores através das mais diversas trajetórias televisionadas.

Agora, quem admira o reality show tem a oportunidade de participar das seletivas para tentar integrar o elenco das temporadas para amadores e profissionais de 2024. As inscrições estão abertas no site oficial da Band, e exigem um vídeo de apresentação e preparo de receita com até 15 minutos de duração.

Além disso, também é necessário ter mais de 18 anos e se comprometer a cumprir integralmente o calendário de gravações previsto em caso de aprovação, que ficará entre abril e julho do próximo ano. Inscreva-se aqui.