Desde a temporada passada a dupla Larissa e Juan “não se bicam” no MasterChef Brasil. Quem acompanha o programa, já percebeu que existe ali uma inimizade fortíssima. Contudo, durante o jogo, os participantes que se reencontraram na nova temporada se mostram mais amadurecidos.

De acordo com a Band, na penúltima terça-feira (09), os competidores precisavam fazer um prato de arroz que se destacasse. Porém, Juan e Larissa estavam cozinhando lado a lado. Mesmo com a tensão e correria dos chefes, Juan fez questão de questionar Larissa sobre o uso do bacon. O biólogo queria saber se a manicure usaria todo o ingrediente.

Na sequência, a jovem nem hesitou e disse que ele poderia usar. Juan, surpreso disse: “Você vai me dar de bom grado assim?”. “Meu Deus, o que que tem nesse bacon? O que tu colocou?”, questionou, com humor o cozinheiro. “Ó o laxante aí, Juan”, comentou Vitor, brincando também.

Por fim, Larissa agiu de bom grado, mas não perdeu tempo e deixou uma leve ameaça ao companheiro de programa. “Se eu precisar, Juan, e tu não me der, a cobra vai fumar”, disse Larissa.

Por que Juan não gosta da Larissa?

Segundo o biólogo, Larissa desagradou ele nas seletivas da temporada passada. O chefe, em entrevista com a Blogueirinha falou sobre o comportamento da jovem. “Eu não gosto da Larissa desde a temporada anterior, que ela ficava gritando, tentando estressar as pessoas cantando, deixava tudo mais tenso”, disse.

7º episódio: relembre

Ainda neste sétimo episódio do MasterChef Brasil, a participante Renata foi eliminada. Na prova de eliminação, os competidores tiveram que demonstrar suas habilidades preparando uma tortilha espanhola. Nesse desafio, Vinícius se destacou como o campeão, enquanto Renata se despediu do MasterChef Brasil.