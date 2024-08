MasterChef Brasil 2024: saiba quem voltou para o programa na repescagem do 14º episódio

Nesta terça-feira, 27, foi ao ar na Band o décimo quarto episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024. Embora cada episódio normalmente elimine um participante, aproximando o público do grande vencedor da temporada, desta vez houve uma pausa na competição para a famosa repescagem, com Andréia e Larissa voltando para a competição.

Primeira prova: brunchs

Na primeira prova da noite, os participantes, que já tinham sido eliminados, voltaram para a cozinha do programa e tiveram que trabalhar em duplas para oferecer um brunch de qualidade aos três jurados. Nessa ocasião, uma das regras era entregar pratos salgados e doces.

Foi nessa prova que os ex-competidores tiveram a chance de voltar à disputa, dependendo do desempenho da dupla vencedora, que então passaria para a próxima etapa. ‘’Está valendo a volta para essa cozinha!’’, anunciou Ana Paula Padrão enquanto todos cozinhavam.

Segunda prova: batalha naval

Ainda durante a repescagem, a cozinha do MasterChef Brasil ganhou um extenso quadro de um jogo muito antigo: batalha naval. Essa segunda prova, com seis ex-competidores, exigiu um prato criativo e também contou com a participação dos chefs e jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Acertar onde estava o navio foi o desafio que definiu quais seriam os ingredientes extras os ex-participantes poderiam utilizar (além dos que estavam em uma caixa pronta), assim como eles também correram o risco de perder minutos de prova. Desse modo, Andréia e Larissa conseguiram essa vitória por meio de bons pratos e voltaram para a competição.

A grande surpresa da vez é que houve uma quebra de protocolo nesta repescagem, porque duas pessoas acabaram voltando para a cozinha do MasterChef Brasil 2024, enquanto tradicionalmente deveria ser apenas uma. ‘’Agora é mata-mata’', disse Ana Paula Padrão.

Eliminado do 13º episódio: relembre

Antes dessa repescagem, que funcionou como um episódio especial do MasterChef Brasil 2024, o programa seguiu normal com a primeira prova e, posteriormente, a prova de eliminação. No 13º episódio, a eliminada foi Alzileide, que não conseguiu se dar bem nos desafios da noite e acabou deixando o avental na bancada. Relembre.