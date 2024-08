Participante quebra recorde em prova do Masterchef Brasil; veja vídeo

O MasterChef Brasil está no ar na televisão há 10 anos. Isso significa que o programa inclui muitos recordes gastronômicos, em que a cada episódio existe a chance de serem superados, como ocorreu nesta terça-feira, 20.

Pietro conseguiu preparar um prato em 38 minutos, completando a primeira prova da noite e batendo o recorde de menor tempo feito no programa. Esse desafio consistia em preparar um rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo criado por Henrique Fogaça.

Deveria ser uma ‘‘réplica’', o que significa que incluía os mesmos ingredientes e empratamento. Em tempo recorde, o cozinheiro concluiu a prova e o prato foi avaliado pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Bateu o recorde, mas ficou bom?

Após a minuciosa avaliação, os chefs elogiaram o conjunto geral, principalmente pelo resultado do creme de milho e limão, em que era possível sentir todos os ingredientes. ‘’Fez um ótimo trabalho’', concluiu Henrique Fogaça sobre o prato. Com esse bom preparo e tempo recorde, Pietro escapou da prova de eliminação deste 13º episódio.

Eliminado do 13º episódio

Embora Pietro tenha conseguido escapar da eliminação deste 13º episódio, alguns participantes não se deram bem com o prato de Henrique Fogaça e tiveram que passar pela segunda prova, que define o eliminado da noite.

Esses participantes precisaram enfrentar rounds com clássicos da gastronomia italiana, e Alzileide acabou apresentando os piores preparos e foi a eliminada deste episódio. Relembre detalhes.

Cozinheiros participantes

A 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024 já se encontra no 13º episódio e alguns dos participantes já foram eliminados do programa. Mas, você ainda pode conferir o perfil de todos os cozinheiros amadores que saíram e daqueles que ainda estão disputando o troféu. Confira aqui.